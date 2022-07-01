اخبار الخليج – وزيرا «الأشغال» و«الصحة» يطلعان على سير العمل في مشروع مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد السيد حسن وزيرة الصحة بزيارة تفقدية إلى مجمع المحرق الطبي في محافظة المحرق للاطلاع على سير أعمال تنفيذ مشروع مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة الأشغال. ويهدف المركز إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يحقق التطلعات المنشودة للقطاع الصحي ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

واطلع الوزيران، خلال الزيارة، على مستجدات العمل في مشروع مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، والذي سيكون مركز طبي متخصص للرعاية وإعادة التأهيل، بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 100 سرير. وسيكون المركز عند الانتهاء من تنفيذه مزود بكافة الخدمات الطبية والإدارية المساندة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتطلب حالتهم رعاية طبية خاصة كالشلل الدماغي.

وعلاوة على الغرف والأجنحة لرعاية المرضى، يحتوي المركز على وحدة عزل للمرضي ذوي الأمراض المعدية، مختبر للتحاليل، وصيدلية، وغرف أشعة، ووحدة إعادة تأهيل المرضى تشمل العلاج الطبيعي والعلاج المائي.

وقال الوزير الحواج «تسعى وزارة الأشغال من خلال إشرافها على تنفيذ هذه المشاريع الحكومية الخدمية إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الوزارات والجهات الحكومية، وتمكينها من تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية التي تخدم الوطن والمواطن»، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في العمل ضمن فريق البحرين الواحد لتحقيق كافة الأهداف التنموية المنشودة، منوهاً بالشراكة الفاعلة مع وزارة الصحة في تنفيذ هذا المشروع الهام.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير الحواج على استكمال أعمال التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، تمهيداً لتسليم المشروع إلى وزارة الصحة، مبيناً اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق معايير السلامة خلال فترة تنفيذ الأعمال، والالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، لضمان سلامة العمال العاملين بالمشروع.

من جانبها، أعربت سعادة وزيرة الصحة عن شكرها وتقديرها لسعادة وزير الأشغال وفريق العمل على الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذل لتنفيذ مختلف مراحل المشروع بأعلى المعايير، مؤكدةً سعادتها التزام وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع. مشيرةً إلى استمرار الوزارة في تسخير كافة الامكانات لتعزيز القطاع الصحي ورفع جودة خدماته، خصوصاً من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية الصحية بما يضمن الاستدامة والجودة والكفاءة وبما يدعم تحقيق أهداف مشروع التسيير الذاتي، لافتةً إلى الدور الذي سيلعبه مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة عند اكتماله في رفد المنظومة الصحية.

الجدير بالذكر أن مشروع مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يقع ضمن المخطط العام لمجمع المحرق الطبي والذي سيضم أيضاً مركزاً طبياً لمرضى التصلب اللويحي ومستشفى للولادة، بالإضافة إلى المركز القائم لرعاية المسنين ومبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات.