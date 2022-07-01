في مهرجان التخرج .. موسمُ جدة يحتفي بخريجي 2022 بمشاركة أسرهم

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محمد بن مسعود - الدمام - احتضنت منطقة سيتي ووك بموسم جدة، مساء يوم أمس (الخميس)، احتفالية بخريجي هذا العام 2022 من الطلاب والطالبات بمشاركة أسرهم.
وارتدى الشباب مشلح وقبعةَ التخرج، فيما تزينت الطالباتُ بعباءةَ ووشاحَ التخرُّج مسطرين عليها أسماءَهن، وبدت عليهم ملامح الفرح بتخرجهم.
يذكر أن الاحتفالية شهدت العديد من الأنشطة والمفاجآت والفعاليات والجوائز، وحضور بعض الفنانين منهم سلطان خليفة، وماجد المهندس.
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