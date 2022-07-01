سفارة المملكة بأستراليا تكرِّم مبتعثين أنقذا مسنة وامرأة حاملًا في الجو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كرمت سفارة المملكة بأستراليا، مبتعثين تقديرا لما قاما به من أعمال إنسانية وتطوعية، أسهمت في إنقاذ حياة امرأة مسنة وأخرى حامل.

وعبر سفير المملكة لدى أستراليا السفير مساعد بن السليم، – بحسب حساب السفارة على تويتر- خلال تكريمه للمبتعَثْين الدكتور ملفي بن إبراهيم الخنجر، وإخصائي التمريض عبدالله بن نداء العنزي، عن اعتزازه بما قاما به من أعمال إنسانية تعكس قيم ومبادئ الدين الإسلامي والعادات السعودية الأصيلة.

وكان الطبيب ملفي قد أنقذ سيدة حاملا على متن طائرة كانت متجهة من مدينة دبي إلى بروناي؛ حيث قام بتوليدها باستخدام أدوات أولية وأدوية بسيطة.

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ونجح المبتعث في تخصص التمريض، من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، عبد الله العنزي، في إنقاذ حياة مسنة في أستراليا، حيث وصفت إدارة مستشفى أوستن في ملبورن موقفه بالبطولي، معربة عن شكرها وتقديرها لتعامله المثالي مع الموقف.