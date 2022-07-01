أفضل نظام غذائي يساهم في إطالة متوسط العمر إلى 20 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

كشفت دراسة جديدة أجراها عدد من الباحثين في جامعة ويسكونسن ماديسون، عن نظام غذائي يمكنه إطالة متوسط العمر لمدة قد تصل إلى 20 عاماً .

وأوضحت الدراسة بحسب ما نشرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية”، أن هناك أدلة دامغة على أن نقص السعرات الحرارية يقتل ملايين الأشخاص حول العالم كل عام، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون الإفراط في تناول الطعام ضارًا بنفس القدر.

ووفقاً للدراسة فإنه يمكن تقسيم خطة الطعام إلى ست خطوات للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بطريقة صحية وإيقاف نظام الجسم المؤيد للشيخوخة.

والخطوات الست هي كما يلي:

1- تناول السعرات الحرارية يجب أن يقتصر على الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم من 22 إلى 23 للرجال و 21 إلى 22 للنساء.

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2- يجب أن يتكون النظام الغذائي بشكل أساسي من الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، كما يجب التقليل من تناول اللحوم وتضمين الأسماك.

3 – يجب أن تشكل الكربوهيدرات المعقدة غير المكررة ما بين 45 إلى 60 بالمائة من السعرات الحرارية ، و 10 إلى 15 بالمائة من البروتينات النباتية ، و 25 إلى 35 بالمائة من الدهون يجب أن تكون نباتية أيضًا.

4 – يجب التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل ، تليها فترة صيام تصل إلى 12 ساعة.

5- اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام – والذي يتضمن تناول خطة وجبات نباتية منخفضة السكر والكربوهيدرات والسعرات الحرارية ، ولكن غنية بالدهون لمدة خمسة أيام في الشهر – كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

6 – الابتعاد عن تناول الكحول أو التقليل منه ، حيث لا يوصى بأكثر من خمس وحدات في الأسبوع.

وأوضح الباحثون، أن النظام الغذائي المطول يجب أن يكون مصممًا لتجنب سوء التغذية، لا سيما لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، لمنع الضعف والأمراض التي قد تؤدي إلى انخفاض العظام أو كتلة العضلات ، أو انخفاض عدد خلايا الدم”.