“الصحة” تعلن تسجيل 698 حالة إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (1 يوليو 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.
وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 1,003 حالة تعافي وحالة وفاة، و 143 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 795,186 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 776,954 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9208 حالة وفاة.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (272)، جدة (100)، الدمام (58)، مكة (27)، المدينة (23).
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (394)، جدة (139) ، الدمام (92) ، الهفوف (48)، مكة (29)، الظهران (22).
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