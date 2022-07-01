اخبار الخليج – وزير شؤون الشباب والرياضة يستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، سعادة السيدة ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى المملكة.

وخلال اللقاء أكد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على أهمية التطور الكبير في مستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الامر الذي ساهم في فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

ومن جانبها أعربت سفيرة الجمهورية التركية عن تقديرها لمملكة البحرين لحرصها على تقوية العلاقات مع بلادها وزيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء بحث سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مع سفيرة الجمهورية التركية التعاون المشترك في المجال الشبابي والرياضي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.