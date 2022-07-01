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الشؤون الإسلامية: إنطلاق الخدمة الإلكترونية على توكلنا خدمات

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدداً من خدماتها الالكترونية عبر تطبيق (توكلنا خدمات) بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) .

وتشمل الخدمات إطلاق أحدث نسخة إلكترونية للمصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى توفير نتاج المجمع بين يدي مستخدمي التطبيق.

وحرصت الوزارة على تضمين تطبيق "توكلنا خدمات" الخدمات التي يحتاجها كل مسلم وتغطي جميع مناطق المملكة وهي خدمة مواقيت الصلاة وفقاً لتقويم أم القرى، وخدمة تحديد اتجاه القبلة، وتسعى لإضافة مزيداً من الخدمات مستقبلاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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