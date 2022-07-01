اخبار الخليج – قبل فتح التركة.. إلزام ورثة بتسديد دين يقدر بثمانية آلاف دينار 

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت المحامية حنان بن حمودة بأن المحكمة الكبرى الثالثه التجارية ألزمت المدعي عليهم «ورثة» وذلك بعد وفاة صاحب شركة الذي قدم شيكين لشركة آخرة مقابل معاملات تجارية، وذلك في حدود ما آل اليهم من تركة بان يؤدوا للمدعية «شركة» مبلغ 8040 دينار (الثمانية الاف واربعون دينارا»)،مع الفائدة التأخيرية بواقع 1% سنوياً محسوبة من تاريخ الاستحقاق المبين تفصيلاً في الاسباب وحتى السداد التام.

وكما ألزمتهم المحكمة بأن يؤدوا للمدعيـة في حدود ما آل اليهم من تركـة مصروفات الدعوى بواقع مبلغ 268.500 دينار وبمبلغ وقدره عشرون ديناراً مقابل اتعاب المحاماة.

وذكرت بن حمودة تفاصيل الدعوى بأن المدعى عليه»المتوفي» مدين للمدعية لموكلتها «شركة» بمبلغ 8040 دينار، وذلك بعدما قام المدعى عليه بتحرير شيكين باسم المؤسسة الفردية المملوكة له لصالح المدعية، الا انه وعند قيام المدعية بتقديم الشيكين للبنك تم ارجاعهما .

وتابعت بن حمودة تم أخطـار المدعى عليـه بـضـرور سـداد مبلغ المطالبة، الا انه لم يحرك ساكن، الأمر الذي حدا لاقامة الدعوى الماثلة.

وأشارت بن حمودة إلى بعد تداول الدعوى

تبين لمدير ادارة الدعوى بان المدعى عليـه قـد تـوفي وتم مخاطبة قسم الفرائض للحصول على نسخة من الفريضة الشرعية الخاصـة بـه وبعد ان تم ضـم نسخة من الفريضة، كما تم أخطأنا بتعديل شكل الدعوى، ثمة أعد مدير ادراة الدعوى تقريره وتم احالة الدعوى للمحكمة الماثلة للفصل في موضوعها، بعدما تم ادخال المدعى عليهم ورثة المدعى عليـه وفقاً للفريضة الشرعية وطلب الزامهم بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه من المقرر قانوناً ووفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية بانه لا تركة الا بعد سداد الديون، وكان الدين المطالب به في الدعوى الماثلة قد ثبت في ذمة مورث المدعى عليهم على النحو السالف بيانه، وكان المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتوفي مصدر الشيكين لم يمثلوا بالجلسات ليدفعوا الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها بالرغم من اعلانهم قانوناً. ولم يدفعوا بجهالة توقيع مـورثهم على الشيكين. الامر الذي تكون معه ذمة المدعى عليهم الورثة مشغولة بمبلغ المطالبة لصالح المدعية في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم.