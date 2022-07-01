الأرصاد: استمرار العوالق الترابية على محافظة شرورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار العوالق الترابية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على المحافظة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.