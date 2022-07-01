“الشؤون الإسلامية” تطلق خدماتها الإلكترونية على (توكلنا خدمات)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدداً من خدماتها الالكترونية عبر تطبيق (توكلنا خدمات) بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) .
وتشمل الخدمات إطلاق أحدث نسخة إلكترونية للمصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى توفير نتاج المجمع بين يدي مستخدمي التطبيق.
وحرصت الوزارة على تضمين تطبيق “توكلنا خدمات” الخدمات التي يحتاجها كل مسلم وتغطي جميع مناطق المملكة وهي خدمة مواقيت الصلاة وفقاً لتقويم أم القرى، وخدمة تحديد اتجاه القبلة، وتسعى لإضافة مزيداً من الخدمات مستقبلاً.
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