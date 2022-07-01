مدير عام الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية بإندونيسيا يشيد بمبادرة طريق مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أشاد مدير عام الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية حلمان لطيف بجمهورية إندونيسيا، بمبادرة طريق مكة، من خلال جهود حكومة المملكة العربية السعودية في تقديم هذه الخدمة لضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات سفرهم من بلدانهم حتى وصولهم إلى مقار سكنهم دون الحاجة للانتظار بصالة مطار الوصول في المملكة.

وتستمر مبادرة طريق مكة في تنفيد أعمالها من صالة المبادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي بإندونيسيا، في مواصلة جهود المملكة في التسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج هذا العام 1443 هـ.

وتأتي المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية وتنفذها عدد من الجهات الشريكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، التي تسهم بدورها في التيسير على ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، للعام الرابع.