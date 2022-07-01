فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستوريا نائبا لملك الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أعلنت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير فيصل بن الحسين، أدى اليمين الدستورية، نائبا لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين. وقالت الوكالة إن أداء اليمين تم بحضور هيئة الوزارة. والأمير فيصل بن الحسين هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبدالله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين. وهو طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017. أخبار قد تهمك

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