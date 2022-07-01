الشيخ المطلق يوضح حكم من عليه ديْن وأراد أداء مناسك الحج (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم من عليه ديْن وأراد أن يؤدي مناسك الحج.

وأبان الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الديْن تغير عما كان في السابق؛ وأصبح في الزمن الحاضر شيئاً عاديا يمارسه الناس في كثير من أمور حياتهم، ويقومون بسداده سواء مع الرواتب أو عندما يحل أجله.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع الشخص من الحج ما دام لديه نية الوفاء بالديْن، أما إذا كان موعد الديْن قد حلّ وصاحبه يطالب به ففي هذه الحالة سداد الديْن أولى من أداء الحج.