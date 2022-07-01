اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس صيفي وتصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن اللهتعالى حارا مع بعض السحب وتصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع ان يكون مغبر عند المساء.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احياناً خلال النهار ولكنها من 7 الى 12 عقدة هذه الليلة.
وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، و من ثلاث إلى ست أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 15%.
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