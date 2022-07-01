محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن سبب سحب طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لبعض المتقدمين هو عدم إضافة الزوج أو الزوجة في طلب التسجيل.
وبيّنت الوزارة، أنه يتطلب من المُستفيد في تلك الحالة إعادة التسجيل مع إضافة كامل أفراد الأسرة، والإفصاح عن جميع البيانات المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي.
وجاء توضيح الوزارة في ردها على استفسار حول سبب ظهور حالة الطلب “مُنسحب” لدى بعض المتقدمين على معاش الضمان الاجتماعي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “الموارد البشرية” توضح سبب سحب طلب التسجيل بالضمان الاجتماعي لدى عدد من المُتقدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.