“الموارد البشرية” توضح سبب سحب طلب التسجيل بالضمان الاجتماعي لدى عدد من المُتقدمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن سبب سحب طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لبعض المتقدمين هو عدم إضافة الزوج أو الزوجة في طلب التسجيل.

وبيّنت الوزارة، أنه يتطلب من المُستفيد في تلك الحالة إعادة التسجيل مع إضافة كامل أفراد الأسرة، والإفصاح عن جميع البيانات المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي.

وجاء توضيح الوزارة في ردها على استفسار حول سبب ظهور حالة الطلب “مُنسحب” لدى بعض المتقدمين على معاش الضمان الاجتماعي.