نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي أو الإجهاد الحراري خلال تأدية المناسك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية، عدة نصائح للحجاج من أجل تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي أو الإجهاد الحراري خلال أداء المناسك.
وأوضحت المدينة، أنه يجب على الحاج تجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للحشرات والتلوث لضمان عدم الإصابة بتسمم غذائي، مع أهمية تناول الطعام المطهو مباشرة وكذلك حفظه في الثلاجة بعد تبريده إذا دعت الحاجة.
ولفتت إلى أنه للوقاية من الإجهاد الحراري يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام المظلة الشمسية عند الحاجة ويفضل أن تكون المظلة ذات لون فاتح، بالإضافة إلى تناول كميات كافية من السوائل كالماء والعصائر بانتظام.
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