شركة ديافرم توفر وظائف شاغرة في عدة مدن ..التفاصيل ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت شركة ديافرم عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في أكثر من (7) مدن بالمملكة “الرياض، أبها، خميس مشيط، جدة، المدينة المنورة، حفر الباطن، بلجرشي”.

وتشمل الوظائف:

1- أخصائي تغذية علاجية بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير في (التغذية العلاجية)، ورخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS)، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية.

2- صيدلي إكلينيكي بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة الإكلينيكية)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- مُمارس مكافحة العدوى بشرط حصوله على بكالوريوس تمريض أو ما يعادلها، وتصنيف كممارس مكافحة العدوى من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية الصلاحية)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مكافحة العدوى، و إجادة اللغة الإنجليزية.

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4- فني سلامة وصحة مهنية بشرط حصوله على درجة الدبلوم في تخصص ذات صلة، و القدرة على إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالصحة المهنية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة، وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الصحة المهنية.

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