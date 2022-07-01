محمد بن مسعود - الدمام - وقالت أمن الدولة، في بيان لها عبر تويتر: من يرغب بإيصال التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة، هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقالت أمن الدولة، في بيان لها عبر تويتر: من يرغب بإيصال التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة، هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة أمن الدولة: مركز الملك سلمان الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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