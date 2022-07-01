وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للتأمين بالرياض وجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت الشركة الوطنية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توافر وظائف شاغرة بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وتشمل الوظائف الشاغرة:

1- مُصمم جرافيك بشرط حصوله على مؤهل تعليمي في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

2- مهندس إدارة المخاطر بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التأمين أو إدارة المخاطر.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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