وزير عماني: قرار السلام استراتيجي يقرره اليمنيون أنفسهم

استبعد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي فرض أي حل على اليمنيين.. مؤكداً أن قرار السلام استراتيجي ويقرره اليمنيين أنفسهم.
جاء ذلك في تصريح للوزير العماني نشرته صحيفة الأهرام المصرية، قال فيه: إن “الرؤية العمانية تنطلق من ضرورة تشكيل حكومة وطنية شاملة تتمثل فيها جميع المصالح وأصحاب الشأن في اليمن”.
واعتبر أن تحول وقف إطلاق النار الحالي إلى سلام دائم سيفيد كل يمني.. مشيرا إلى أن الخسائر فادحة والمعانة الإنسانية هائلة.
ويشار إلى أن ذلك يأتي عقب حراك دولي وإقليمي للدفع نحو تسوية شاملة.
وجاءت تصريحات البوسعيدي عقب لقاء سلطان عمان مع الرئيس المصري والذي أكدا فيه دعم وحدة اليمن وسيادة أراضيه واستقلاله.
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