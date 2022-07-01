محمد بن مسعود - الدمام - هل تذكرون قاتل الطالبة الاردنية الذي انتحر .. لن تصدق ما هو سر قنينة الماء التي كان يمسكها بعد انتحاره؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ”عُديّ حسان” قاتل الطالبة إيمان إرشيد، تم التقاطها له بعدما أطلق النار على نفسه، تظهره وهو ممسك بزجاجة ماء، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة من النشطاء؛ كون القاتل ظهر قبل إقدامه على الانتحار وهو يمسك بالمسدس ويوجهه صوب رأسه، ولا تظهر بها زجاجة الماء؛ مما فتح الباب على مصراعيه لطرح سؤال “من أين أتت تلك الزجاجة ؟”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : ووفقًا لـ”إرم نيوز” كشفت مصادر مطلعة حقيقة الأمر قائلة إن عملية محاصرة القاتل وضبطه شهدت وقتًا من التفاوض بين الشرطة وبينه؛ وذلك لتهديده بقتل نفسه، حينها، بوساطة مسدس صوَّبه نحو رأسه.

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