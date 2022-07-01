محمد بن مسعود - الدمام - كأنها حورية من الجنة ..صورة لزوجة جورج قرداحي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي سحرت الانظار بجمالها .. وتذهل السعوديين بجمال يأسر القلوب .. المفاجأة في من تكون؟

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زوجة الاعلامي جورج قرداحي، بظهور لا مثيل له وجمال يخطف الانظار. وظهرت إيدا قصار بجمال ساحر حسب ماعبر بعض السعوديين، ويذكر أن جورج قرداحي قد أحدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

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