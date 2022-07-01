محمد بن مسعود - الدمام - التميمي يطالب محافظ تعز بتشكيل لجنة لتقييم ومحاسبة المؤسسات الانسانية العاملة بالمحافظة

طالب رئيس مؤسسة فجر الامل الخيرية بليغ التميمي محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بتشكيل لجنة من الشئون الإجتماعية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونقابة المحامين ومستشار مالي واخر محاسب قانوني، للنزول الميداني لمراجعة وفحص وتقييم التقارير والسجلات المالية الخاصة بالمنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والتنموية والإغاثية والتعليمية العاملة بمحافظة تعز . وطالب التميمي ايضاً بكشف الحقائق ونتائج التقييم للرآي العام بشفافية وتجرد وابدى استعداده في ان تكون البداية من مؤسسة فجر الأمل التي يراسها . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : مشددا على ضرورة الرقابة على اعمال الجمعيات والمنظمات بكافة صورها داعياً الجميع الى المشاركة الفاعلة ونشر تلك المطالبات على اوسع نطاق . وجائت مطالبة التميمي بعد انتشار المنظمات والمؤسسات العاملة بالمحافظة بشكل كبير خصوصا خلال الحرب حيث ادى ضعف الرقابة على اعمالها من قبل الجهات المعنية الى استغلالها لظروف الوضع الراهن للتكسب والربح الغير المشروع بملايين الدولارات اغلبها مشاريع تدريبية ودورات لايستفيد منها المجتمع ولاتلبي او تلامس احتياجات المواطنين المعيشية .

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