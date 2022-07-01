محمد بن مسعود - الدمام - شاهد أغرب حفل زفاف عريس يركل عروسته في وجهها ويسقطها ارضا .. لن تصدق لماذا ركلها ( فيديو)

حفل زفاف جرى في المملكة المتحدة ، وانتهى بطريقة دراماتيكية ، حيث وجه العريس ركلة قوية لعروسته الحسناء في وجهها ليسقطها ارضا ، وسط ذهول المعازيم .

واشعلت الحادثة مواقع التواصل الاجتماعي ، الا ان الجميع ادرك ان العريس لم يكن يقصد ذلك ، وانما جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقولون

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وأثار موقف غريب لعروسين في بريطانيا جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعروسين في لندن يؤديان رقصة ضمن برنامج حفل زفافهما، لكن فجأة يفشل العريس ويترك مستخدمي الإنترنت في صدمة.

ويظهر في المقطع زوجان وهما يرقصان بعد تأدية عهود الزواج في لندن، ومع ذلك، تسوء الأمور بشكل فظيع بعد أن قام العريس بركل عروسه من غير قصد أثناء الرقص.

وكانت العروس في الفيديو جالسة في منتصف حلبة الرقص مرتدية فستان زفافها الأبيض بينما كان العريس يؤدي الرقصة من أجلها.

وبينما كان العريس يحاول تمرير ساقه من فوق رأس العروس، ضرب وجهها دون قصد.

وبسبب محاولته الخاطئة، تقع العروس من كرسيها، ويمكن رؤية العريس مسرعاً لمساعدتها.