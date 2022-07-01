شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة»: «مركز الملك سلمان» الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات للخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت رئاسة أمن الدولة، كل من يرغب بإيصال التبرع للخارج إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة.

وحذرت الرئاسة في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم، من المشاركة في رسائل أو دعوات الجهات الخارجية المجهولة، أو الاستجابة لها، أو تداولها، التي تدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.