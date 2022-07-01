شكرا لقرائتكم خبر عن حوكمة جديدة وفرص وظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، برئاسة سمو ولي العهد «حفظه الله»، على تطلعات وأولويات المملكة لقطاع البحث والتطوير والابتكار حتى عام 2040.

ويرتبط الابتكار برؤية المملكة 2030، نظرًا لأهميته في مواجهة التحديات، واعتباره ممكنا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة، وهناك نماذج عديدة من الابتكارات المنجزة على أرض الواقع في المملكة، والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الرؤية كالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

ويواجه العالم مجموعة من التحديات، مثل نقص المياه النظيفة، والغذاء، والاحتباس الحراري، والتغير المناخي، والتي يمكن للابتكار المساهمة في مواجهتها.

وتتطلع المملكة لتصبح من الدول الرائدة في الابتكار على مستوى العالم، من خلال زيادة الإنفاق على القطاع ليصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، وحددت المملكة أربع أولويات وطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار وهي: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، وتعمل الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار كبوصلة لتوجيه المشاريع المستقبلية في القطاع.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة وحوكمة القطاع، تم اعتماد حوكمة جديدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لتمكين نمو وازدهار القطاع، وتشرف اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد على القطاع، وتحدد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة.

وضمن إطار الهيكلة الجديدة للقطاع، تم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وستعمل الهيئة كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وتعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تطوير الإستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بناء على الأولويات والتطلعات الوطنية، على أن يتم الإعلان عن برامج وطنية طموحة ومتقدمة «moonshots» في مرحلة لاحقة بعد اعتماد إستراتيجية القطاع.

ولضمان تحقيق تطلعات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، سيتم بناء الشراكات مع مراكز الأبحاث والجامعات، والقطاعين الخاص وغير الربحي، واستقطاب وجذب أفضل المواهب المحلية والعالمية، وتوجيه ميزانية القطاع والاستثمار فيه لتحويل الابتكارات إلى مشاريع ذات عوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الإنسان، إضافةً إلى العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية من خلال برامج ومشروعات مختلفة.

ودعت المملكة الباحثين والمبتكرين حول العالم إلى الانضمام إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان.