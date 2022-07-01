شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث مستجدات الأوضاع مع رئيس مجلس القيادة اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية د. رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

ونقل سمو نائب وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها بالأمن والاستقرار والسلام، فيما حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية سمو نائب وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة حفظها الله.

وانطلاقا من حرص قيادة المملكة على دعم جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية في النهوض باليمن سياسيا واقتصاديا، واستمرارا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق، فقد أعلنت خلال اللقاء حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعا تنمويا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته، كما بحثت خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن سيف ومن الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان علي العرادة، ود. عبدالله باوزير، والشيخ عثمان مجلي، وسفير الجمهورية اليمنية في المملكة الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.