شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المراكز الإيوائية وخدمات طبية لمستفيدي «الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم مع أحد المستشفيات الخاصة؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للحالات التي ترعاها الوزارة، ودعم ومساندة الفروع والمراكز الإيوائية بالأجهزة الطبية، وغيرها من الاحتياجات، وفق أعلى معايير الجودة.

وتندرج المذكرة ضمن أعمال إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة، ووقّعها مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل، فيما مثَّل المستشفى المدير الطبي بحضور مدير المسؤولية الاجتماعية بالفرع خالد العبيد.

وأكد المقبل أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتشارك بالحلول لتحسين الأوضاع، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للحالات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يُسهم في ارتقاء برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية.

وأكد الدور الرئيس والمهم الذي يؤديه القطاع الخاص للدعم والمساندة تجاه هذه الخدمات الصحية والبحثية والتدريبية والتأهيلية والوظيفية والتي تنعكس إيجابيًّا على الفرد والمجتمع.