شكرا لقرائتكم خبر عن 25 % إنجازا بالطريق الموازي لـ«الدمام - حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية، 25 % من طريق الخدمة الموازي لطريق «الدمام - حفر الباطن»، مع استكمال أعمال الربط بين شارع الخمسين والمدخل الشمالي «طريق الخفجي»، وذلك ضمن خطة الأمانة التي تستهدف تطوير وإعادة تأهيل الطرق.

وتستهدف المشروعات التي تعمل الأمانة على استكمالها بالنعيرية، تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن المملكة بما يُواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تُواجه القطاع البلدي.

وأشارت إلى بدء أعمال إنشاء دوار بالمدخل الغربي للمحافظة بتقاطع «شارع الملك فهد - سوق الأنعام»، واستمرار أعمال التطوير بدوار المدخل الشرقي للمحافظة «طريق الدمام - حفر الباطن»، الذي تم إنشاؤه سابقا مع عدد من الدوارات بأحياء ومداخل، إلى جانب حديقة حي الزهور بمخطط 121، التي يجري العمل على توسعتها لتصبح مساحتها 10.000م2، ضمن جهود الأمانة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالمحافظة، وتحقيق مستهدفات برنامج «جودة الحياة» ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكدت الأمانة رفع نسبة الإنجاز للمشاريع القائمة، والتأكيد على جودة الأعمال وأهمية تطبيق برامج «جودة الحياة»‬، ومفهوم أنسنة المدن‬ فيها.