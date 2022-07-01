شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 22 كم.. فتح حركة السير على «أبو حدرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، حركة السير بطول 22 كيلو مترًا، ضمن أعمال إنشاء وتوسعة طريق «أبو حدرية»، بحدود محافظة الخفجي، ويعمل على تنفيذ الأعمال الإسفلتية بطول 11 كيلو مترًا، في اتجاه الخفجي.

وأنجز الفرع صب 14200م3 من الأعمال الخرسانية لركائز الجسور، ضمن أعمال تطوير وتحسين تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي، مع طريق «بقيق - الظهران»، إضافة إلى صب 105 كمرات خرسانية.

وانتهى الفرع من الأعمال الترابية بطول 97 كم، وطبقة الأساس الأسفلتي بطول 45 كم، ضمن أعمال الطريق الرابط بين مدينة الملك خالد العسكرية، وتقاطع دغيليب الوجعان، بطول 100 كم، إضافة إلى الانتهاء من صب 39 عبارة صندوقية وكامل قواعد الجسور.

ويواصل فرع النقل تنفيذ أعمال التوسعة والإصلاح على طريق «الدمام - الجبيل» لأربعة مسارات لكل اتجاه «المرحلة الثانية»، وانتهى من كشط الأسفلت في اتجاه الدمام، وتنفيذ طبقة الأساس الأسفلتي بطول 4 كم من أصل 29 كم.

ويتواصل العمل في إصلاح طريق «الدمام - الرياض»، بطول 46 كم، انتهى إصلاح 29 كم منها، مع تنفيذ الدهانات، وذلك استمرارا لأعمال الصيانة الوقائية على الطرق.