شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية وتمشيط شاطئ «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة خدمات الشاطئ، التابعة لبلدية الظهران، أعمالها اليومية في تسوية وتمشيط شاطئ نصف القمر من الحجارة والمخلفات، ضمن مشاركتها في حملة تحسين المشهد الحضري.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».