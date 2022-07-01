شكرا لقرائتكم خبر عن الخطط التصحيحية الاستباقية ضمن «إدارة الجودة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ورشة «إدارة الجودة»، التي عقدها تجمع الشرقية الصحي، مفاهيم سلامة المرضى، والخطط التصحيحية الاستباقية، ونموذج تحسين الجودة، إضافةً إلى كيفية ربطه بتطوير النظام في القطاع الصحي، وذلك بحضور منسوبي مجمع الدمام الطبي.

على جانب آخر، فعَّل التجمع الصحي، مبادرة «اعرف أرقامك»، في مقر جوازات المنطقة الشرقية، وذلك بحضور مدير الجوازات، وقيادات الصحة السكانية بالتجمع، وتستهدف المبادرة قياس المؤشرات الحيوية ومتابعتها للوقاية من الأمراض المزمنة.

كان التجمع قد أشار إلى حصول مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على الاعتماد البرامجي لبرنامج الصراع وتخطيط الدماغ في تجمع الشرقية الصحي لمدة 4 سنوات حتى نهاية 2026.