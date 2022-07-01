شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طالبات «العلوم» بمختبرات الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة مختبرات الغذاء بالإدارة العامة لصحة البيئة، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، برنامجها في التدريب الجامعي التعاوني لطالبات كلية العلوم بجامعة الملك فيصل، للأسبوع الثاني.

وناقشت الأمانة دراسة تطوير وتفعيل مذكرة التفاهم بين الأمانة والجامعة، لتحقيق المستهدفات والمبادرات التي تخدم المجتمع، وذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات م. فهد الزهراني، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. مقبل العيدان.

على جانب آخر، نفذت الأمانة، حملة موسعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلة في قطاعها الشرقي، وجولات متابعة رقابية على منشآت مبيدات الصحة العامة، للتأكد من تطبيقها للمواصفات القياسية المعتمدة، ونظامية تسجيل مبيدات الصحة العامة.

كانت بلدية الجفر قد ضبطت وأتلفت 2254 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد مراكز التموينات، وذلك ضمن حملة تقوم بها على المنشآت الصحية والغذائية حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.