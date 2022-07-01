شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يؤكد اهتمام القيادة بتطوير القضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، باهتمام الحكومة الرشيدة «أيدها الله»، بكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة بالمملكة.

وأشار سموه، خلال استقباله بمكتبه، أمس، رئيس المحكمة الجزائية بالمحافظة الشيخ مشاري العتيبي، إلى الدور الكبير الذي يقوم به القضاة وحرصهم على تحقيق العدل، سائلا الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه.

من ناحيته، نوه الشيخ العتيبي بدعم سمو محافظ الأحساء وتوجيهاته السديدة، التي أسهمت في إنجاز العمل وتسهيل تواصل المحكمة مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة.