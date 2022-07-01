شكرا لقرائتكم خبر عن 250 عملية سمنة بـ«الأمير سعود بن جلوي» في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمع الأحساء الصحي عن إجراء 250 عملية سمنة، في مركز جراحة السمنة بمستشفى الأمير سعود بن جلوي، خلال 6 أشهر.

وأشار إلى إجراء 2277 عملية قسطرة قلبية في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية، فيما بلغ عدد جراحات القلب 405 عمليات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بلغ 32.224 مستفيدا.

يُذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء يقدم خدماته بسعة 73 سريرا، ويضم نخبة من كبار الأطباء والتمريض والفنيين لجميع مرضى القلب، وشهد خلال الفترات السابقة منجزات نوعية في الخدمات الطبية والعمليات النوعية.