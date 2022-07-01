شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 عملية قلب بمركز الأمير فيصل بن خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى أطباء مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بعسير 1500 عملية جراحية للقلب منها 33 عملية قلب مفتوح و1467 عملية قسطرة قلبية خلال النصف الأول من العام 2022م. وأوضحت صحة عسير أن المركز قدّم خدماته لـ867 مستفيدا عبر أقسام الطوارئ، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 5725، وإجراء 199101 فحص مخبري، وعدد العينات 25838، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 449، كما قدّم المركز خدماته عبر العيادات الافتراضية لـ 1650 مستفيدا، وذلك خلال الفترة نفسها.