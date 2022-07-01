شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائف» تحقق جائزة التميز للمسؤولية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت أمانة الطائف جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية، وميدالية التميز الذهبية فئة النخلة الذهبية للمدن العربية، والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُوجت الأمانة بهذه الجائزة من خلال الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها، والإنجازات التي حققتها في برامج خدمة المجتمع، وقامت بإنشاء أول مجلس في الطائف للمسؤولية الاجتماعية، وإنشاء مجلس شباب وشابات الطائف، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المها لإنشاء نادٍ لكبار السن.

وأكد مدير عام المشاركة المجتمعية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فهيد الدوسري، أن هذا الإنجاز يأتي إنصافا للجهود، التي تبذل في مجال المشاركة المجتمعية في الوزارة والأمانات، لافتا إلى توفير بيئة إبداعية للتميّز في خدمة المجتمع، وحصد الجوائز، لفريق المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف.