شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ألف م2 مسطحات خضراء بواجهة المنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة نجران 85 % من أعمال إنشاء وتطوير جدار وواجهة المنطقة الصناعية والساحة المحيطة بها على طريق الملك عبدالعزيز بالمدخل الشرقي للمدينة بطول 1800م، وذلك ضمن مبادرات أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة.

وأكد أمين المنطقة م. صالح الغامدي، أن الأمانة تولي مشاريع أنسنة المدن اهتماما كبيرا، لما لها من دور فعال في تحسين جودة الحياة والتنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

من جانبه أوضح وكيل التعمير والمشاريع م. محمد آل عامر أن المشروع يعنى بتأهيل وتطوير سور الصناعية بطول 1800م والمنطقة المحيطة به على طريق الملك عبدالعزيز بمساحة تقريبية 90000 م2 ويحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 42000 م2، وثلاث نوافير أرضية، وأربعة شلالات جدارية، ومشايات من الخرسانة المطبوعة الملونة بمساحة 15000 م2، وأرصفة، ومشايات من الانترلوك بمساحة 14000 م2، إضافة إلى مجموعة من ألعاب الأطفال، ودورات مياه للرجال والنساء، وحاويات للنفايات، وكراسي الجلوس، ومصدات، و226 عمود إنارة ديكوري، وشبكة لري المزروعات في إطار المشروع.