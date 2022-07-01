اخبار الرياضه السعوديه «الشورى» يمهل وزارة الرياضة 10 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - تنتظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في مجلس الشورى، خلال 10 أيام، الإجابة عن عدد من الأسئلة والاستفسارات التي وجهها أعضاء اللجنة لمسؤولي وزارة الرياضة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442/‏ 1443هـ، الذي تم استعرضه عبر الاجتماع المرئي؛ الذي عقد برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي بن سعد العلي، بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي، تمهيدا لتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال ما تم مناقشته قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها، حيث إنَّ لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها.

وقد استعرض الاجتماع مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية التي تسهم في دعم وتطوير البنية التحتية للرياضة السعودية في مختلف المجالات، حيث أوضحت الوزارة أن لديها برنامجا يتكون من 6 محافظ يعنى بهذا الجانب ويسير بشكل جيد وعلى مراحل وأوليات معتمدة؛ سواءً في تطوير ما هو قائم من منشآت حالياً أو إنشاء منشآت جديدة.

كما بحث ما تضمنته إستراتيجية دعم الأندية وإستراتيجية دعم الاتحادات، ومشاريع الوزارة، وتخصيص الأندية، وحوكمة الأندية وضبط الإنفاق، والمشاريع الاستثمارية، والأعمال التي تقوم بها الوزارة في تطوير إستراتيجية استثمار متكاملة جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة إلى الرياضة.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، البرامج التطويرية والمتخصصة التي تقوم بها الوزارة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون ضمن مبادرة (تطوير الإعلام الرياضي)؛ بهدف تطوير قدرات الإعلاميين الرياضيين وتأهيلهم في جميع مناطق المملكة، وكذلك تدريبهم على الفعاليات والأحداث الرياضية الجديدة التي حدثت في المملكة مؤخراً.

وأكد مسؤولو الوزارة أن الرياضة النسائية تحظى بدعم كبير من القيادة، وعملت على إقامة وتطوير عدد من الخطط المستقبلية للرياضة النسائية التنافسية والمجتمعية، وقد سعت الوزارة لإطلاق العديد من المبادرات في جميع مناطق المملكة.

وناقش الاجتماع برنامج الابتعاث لتطوير المواهب الرياضية الذي يسهم في صقل وتطوير المهارات، إذ أكد مسؤولو الوزارة أن المرحلة الأولى قد بدأت في عام 2019.