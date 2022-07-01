اعلان جديد لشركة يمن موبايل بشأن باقات ال4G

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الليلة شركة يمن موبايل للهاتف النقال عن باقة نت الشهرية

وقالت الشركة في اعلان على صفحتها بموقع تويتر:

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‏باقات نت 4G الشهرية من ‎#يمن_موبايل

باقة 12 جيجا الشهرية

*الباقة متوفرة لمشتركي الدفع المسبق والفوترة

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اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية.

أو

على الكود المباشر:

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