محمد بن مسعود - الدمام - طلبت هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم الخميس من الشركات المصنعة للقاحات الوقاية من كوفيد-19 بتغيير تركيبة الجرعات التنشيطية اعتبارا من هذا الخريف.
و يشمل التغيير مكونات تستهدف خصيصا مكافحة سلالتين فرعيتين من أوميكرون هما (بي.إيه.4) و(بي.إيه.5). وتهيمن السلالتان حاليا على إصابات فيروس كورونا.
و بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن سلالتي (بي.إيه.4) و(بي.إيه.5) من أوميكرون مسؤولتان عن أكثر من 50 بالمئة من حالات الإصابة في الولايات المتحدة كما أصبحت هي المهيمنة أيضا في بؤر تفش أخرى في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية توصي بتغيير تركيبة جرعات لمكافحة سلالتي أوميكرون فرعيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.