اخبار دوليه – هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية توصي بتغيير تركيبة جرعات لمكافحة سلالتي أوميكرون فرعيتين

محمد بن مسعود - الدمام - طلبت هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم الخميس من الشركات المصنعة للقاحات الوقاية من كوفيد-19 بتغيير تركيبة الجرعات التنشيطية اعتبارا من هذا الخريف.

و يشمل التغيير مكونات تستهدف خصيصا مكافحة سلالتين فرعيتين من أوميكرون هما (بي.إيه.4) و(بي.إيه.5). وتهيمن السلالتان حاليا على إصابات فيروس كورونا.

و بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن سلالتي (بي.إيه.4) و(بي.إيه.5) من أوميكرون مسؤولتان عن أكثر من 50 بالمئة من حالات الإصابة في الولايات المتحدة كما أصبحت هي المهيمنة أيضا في بؤر تفش أخرى في العالم.