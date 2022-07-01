محمد بن مسعود - الدمام - وصفت بأجمل نساء الأرض .. شاهد زوجة القصير كاظم الساهر تخطف الأنظار بجمالها الخارق وتتغلب على كل الفنانات بسحرها الفتان وكأنها حورية على الأرض (صورة)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور تعود لزوجة الفنان العراقي كاظم الساهر السابقة، وذلك خلال تواجدها قبل أسبوع في حفل زفاف ابنها عمر في أحد الفنادق في الرباط.
وأثارت الصورة ضجة واسعة وخطفت الأنظار بجمالها الخارق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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الذين أشاروا إلى الشبه الكبير بينها وبين ابنها عمر خصوصاً وأن حفل زفاف ابنها يعتبر ثاني ظهور لها، بعدما كانت غائبة عن الأضواء وكانت قد ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.
كاظم وخلال استضافته في برنامج “المتاهة” الذي عُرض عبر شاشة mbc وقدمته الإعلامية وفاء الكيلاني، قال إنّ زواجه المبكر في عُمر الـ19 عامًا، كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت إلى الطلاق حيث لم يكن بالنضج الكافي، كما أن فترة انتشاره وشهرته تسببت في عدم استقراره اجتماعيا، ولم يكن همه وقتها سوى جني المال وشراء منازل لعائلته حتى يكونوا بالمقربة منه.
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