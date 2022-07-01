الداخلية تنفذ حملتها السنوية لوقاية منسوبي قطاعاتها المشاركين في الحج

نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمدينة المنورة، حملتها السنوية لتقديم الخدمات الوقائية لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1443هـ .

وتتضمن الحملة زيارات ميدانية لرجال الأمن في الحرم النبوي الشريف والنقاط الأمنية والمداخل البرية والجوية، لتقديم لقاحات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية.

وتأتي هذه الحملة تعزيزًا لدور الإدارة العامة للخدمات الطبية التكاملي مع قطاعات وزارة الداخلية كافة لتقدم خدمات صحية لمنسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية المشاركين في موسم الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.