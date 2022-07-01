وتتضمن الحملة زيارات ميدانية لرجال الأمن في الحرم النبوي الشريف والنقاط الأمنية والمداخل البرية والجوية، لتقديم لقاحات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية.
وتأتي هذه الحملة تعزيزًا لدور الإدارة العامة للخدمات الطبية التكاملي مع قطاعات وزارة الداخلية كافة لتقدم خدمات صحية لمنسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية المشاركين في موسم الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنفذ حملتها السنوية لوقاية منسوبي قطاعاتها المشاركين في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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