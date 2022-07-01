اخبار دوليه – بوتين يرد على سخرية قادة مجموعة السبع من صورته بالصدر العاري

محمد بن مسعود - الدمام - رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سخرية زعماء قمة الدول السبع الكبري من صورته بالصدر العاري بالقول إن «منظرهم بصدور عارية سيكون مقززا».

وكان زعماء الدول الكبرى قد سخروا من ظهور بوتين المتكرر في صور بصدر عار.

واقترح بوتين عليهم التوقف عن شرب الكحول وممارسة الرياضة.

وردا على تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بوتين ما كان ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة بالقول إن «رئيسة الوزراء البريطانية السابقة شنت حربا على القوات الأرجنتينية التي بسطت نفوذها على جزر الفوكلاند».

وكانت صور يظهر فيها بوتين بصدر عار قد نشرت في وسائل إعلام رسمية روسية، بينما يمتطى صهوة جواده ويصطاد السمك ويحمل بندقية صيد.