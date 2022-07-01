استشاري يحذر: 3 أضرار خطيرة لتكرار التعرض لأشعة الشمس في الصيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذرت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية من خطورة التعريض لأشعة الشمس في فصل الصيف. وقالت الدوسري، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “التعرض لأشعة الشمس يسبب خلل في الحمض النووي لخلايا الجلد. وأضافت “من لطف الله يستطيع جلدنا تصحيح الخطأ، لكن مع تكرار التعرض لغرض التشمس قد لا يستطيع الجلد تصحيح الخطأ ويحدث خلل في الجلد على شكل: 1- تجاعيد 2- تصبغات أخبار قد تهمك 3- سرطان الجلد

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