شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «زراعة الشرقية» تستعرض سُبل رفع مستوى الجودة الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أهمية مؤشرات الأداء ودورها في تعزيز الجودة

- التعريف بثقافة مؤشرات الأداء وتنمية معارف ومهارات الموظفين

- رفع كفاءة الأداء والتركيز على أهمية رفع مستوى الجودة الشاملة في العمل

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ورشة العمل التدريبة تحت عنوان "مفهوم إدارة الجودة ومؤشرات قياس الأداء" صباح يوم أمس الأربعاء 30/11/1443هـ بقاعة المحاضرات ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف.

هذا وقد صرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، بأن ورشة العمل هدفت إلى أهمية مؤشرات الأداء ودورها في تعزيز الجودة، وكذلك التعريف بثقافة مؤشرات الأداء وتنمية معارف ومهارات الموظفين ورفع كفاءة أدائهم والتركيز على أهمية رفع مستوى الجودة الشاملة في العمل.

فيما بين المهندس بدر جعفر الصقر مسؤول برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء أهمية ورش العمل ودورها في تنمية المهارات وتطوير الذات وبناء الثقة بالنفس لدى الموظفين.

قدم ورشة العمل الأخصائي الزراعي وحيد أبو الرحي والذي ستعرض فيها مفهوم إدارة الجودة – دورة عجلة ديمنغ للجودة- مراحل تطور الجودة – كيف نجعل الجودة ثقافة مؤسسية في القطاع الحكومي- الجودة والتميز المؤسسي-تعريف رؤيا ورسالة وأهداف المنظمة- الفرق بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة-مفهوم مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs- تطبيقات حول مؤشرات الأداء الرئيسية، كما تضمنت الورشة نقاشات إيجابية مستفيضه حول العديد من المحاور ذات العلاقة بمؤشرات الأداء.