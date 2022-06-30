محمد بن مسعود - الدمام - المهندسُ الفضلي يؤكدُ أنَّ قطاعاتِ البيئة والمياه والزراعة تُعَدُ من القطاعات الحيوية وذات الأولوية في منظومة البحث والتطوير والابتكار

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 مواطنين اعتدوا على فتاتين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.