تنويه من سفارة المملكة في كندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
نوهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كندا، إلى أنها سوف تكون مغلقة غدًا الجمعة الموافق ١ يوليو (بمناسبة العطلة الرسمية ليوم كندا).
وأضافت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها سوف تستأنف عملها يوم الإثنين الموافق 2022/7/4م.
وأوضحت :” يمكنكم التواصل مع السفارة عند الضرورة من خلال أرقام الطوارئ والبريد الالكتروني المتاحة على مدار الساعة”.
وكان السفير عبدالعزيز البادي القائم بأعمال السفارة، قد قام بتسليم عدد من موظفي السفارة خطابات الشكر المقدمة لهم من صاحب وزير الخارجية ونائب الوزير لجهودهم وتميزهم في آداء أعمالهم.
وأعرب عن تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق في كل ما يحقق تطلعات القيادة والوطن.
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