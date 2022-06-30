بعد فصلها بشكل تعسفي.. موظفة جامعة طيبة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت زهية الجهني، الموظفة بأحد كليات جامعة طيبة، عن تفاصيل فصلها بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن أحد المشرفات تعاملت معها بشكل غير أخلاقي.
وقالت زهية الجهني في تصريحات لبرنامج «يا هلا» عبر شاشة روتانا: «تفاجأت وأنا أتمشى في الكلية مع أحد صديقاتي بمشرفة ليس لها اختصاص، تحذرني من ارتداء زي معين، مؤكدة أنها ستتخذ معي إجراءً تعسفيًّا إذا تكرر الأمر، وقلت لها إنه ليس مخالف».
وأضافت: «المشرفة لم تتحدث في الأمر مع الموظفات الأخريات، كما أنها لم تحترمني من خلال طريقتها في الحديث معي، ثم قفلت الخط في وجهي».
وتابعت: «وفي نهاية الدوام أكملت معي بطريقة سيئة أمام كل الموظفين، ورفضت التحدث معها، وفي اليوم الثاني استشهدت بأقرابها ضدي أمام أحد المديرين».
وكانت جامعة طيبة، قد أصدرت بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله من أنباء حول فصل موظفة متعاقدة مع الجامعة بعد نقاش مع مشرفتها بسبب الزي الرسمي، موضحة أن هذه العاملة تعمل لدى إحدى الشركات المشغلة للصيانة والنظافة في الجامعة، مشيرة إلى أن هناك من الوقائع ما يخالف ما تم نشره إعلاميًّا.
وقالت جامعة طيبة، إنها حريصة على تمكين أي موظف أو عامل من الحصول على كافة حقوقه الوظيفية المنصوص عليها نظامًا قبل أن يطالب بها.
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وأضافت أنها تحتفظ بحقها تجاه كل من يمس بسمعتها، كما دعت الموظفة المتضررة إلى التقدم بدعواها لدى جهة الاختصاص للمطالبة بما تدعيه.
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